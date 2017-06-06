Американские спецслужбы опубликовали подробный доклад о вмешательстве РФ в выборы в США

В докладе АНБ указывается, что российские хакеры, вероятно, сумели проникнуть глубже в систему голосования, чем считалось ранее

Американское издание The Intercept, на которое ссылаются мировые СМИ, опубликовало данные из секретного доклада Агентства национальной безопасности, которое свидетельствует о масштабах вмешательства России в выборы в США.

Согласно публикации, доклад от 5 мая 2017 года является "наиболее подробным правительственным отчетом о вмешательстве России в американские выборы".

Так, по данным АНБ, российская военная разведка осуществила кибератаки по меньшей мере на одного поставщика программного обеспечения для голосования в США, а также разослала более 100 фишинговых писем в американские избирательные комиссии за несколько дней до президентских выборов.

В докладе АНБ указывается, что российские хакеры, вероятно, сумели проникнуть глубже в систему голосования в США, чем считалось ранее. Документ добавляет к обнародованной в январе картине вмешательства РФ некоторые детали, которые не освещались из-за опасений раскрытия секретных источников и методов, отмечает издание.

АНБ узнало, что российские правительственные хакеры получили задание проникнуть в системы, связанные с процессом регистрации американских избирателей, включая производителей оборудования, которое хранит и проверяет списки избирателей.

Как сказано в докладе, планировалось под видом поставщика программного обеспечения для выборов с помощью рассылки документов Microsoft Word, зараженных вредоносными программами, которые дают хакерам полный контроль над зараженным компьютером, обмануть сотрудников местных органов власти.

При этом хакерам сначала необходимо было получить доступ к внутренним системам одного из производителей программного обеспечения, чтобы собрать информацию для составления убедительных фишинговых писем. Для этого они использовали поддельные страницы сервисов Google, где пользователь должен вносить личные данные.

В анализе АНБ нет выводов о том, повлияло ли это вмешательство на результаты выборов, и признается, что глубина проникновения хакеров остается неизвестной. Впрочем, данные доклада свидетельствуют о том, что российские хакеры вмешались по меньшей мере в некоторые элементы избирательной системы США с неопределенным результатом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не испытывала особых ожиданий от победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.