Граждане Катара должны покинуть ОАЭ в течение двух недель

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Так, граждане Катара должны покинуть территорию ОАЭ, чтобы выполнить условия официального Абу-Даби из-за приостановки дипотношений.

"Согласно заявлению, опубликованному эмиратской стороной, катарские граждане должны покинуть ОАЭ в течение 14 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лица, которые не могут поехать непосредственно в Доху, должны отправиться в Кувейт или Оман.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

В Министерстве иностранных дел Катара заявили, что сожалеют о решении четырех ближневосточных стран - Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна - разорвать дипломатические отношения.

5 июня власти Йемена, Ливии и Мальдив вслед за Бахрейном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром.