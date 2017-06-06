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Главная » Мир » Граждане Катара должны покинуть ОАЭ в течение двух недель

Граждане Катара должны покинуть ОАЭ в течение двух недель

Граждане Катара должны покинуть ОАЭ в течение двух недель
Фото из открытых источников

Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи

06.06.17 418
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Катар призывает граждан покинуть территорию Объединенных Арабских Эмиратов на протяжении 14 последующих дней.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Так, граждане Катара должны покинуть территорию ОАЭ, чтобы выполнить условия официального Абу-Даби из-за приостановки дипотношений.

"Согласно заявлению, опубликованному эмиратской стороной, катарские граждане должны покинуть ОАЭ в течение 14 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лица, которые не могут поехать непосредственно в Доху, должны отправиться в Кувейт или Оман.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

В Министерстве иностранных дел Катара заявили, что сожалеют о решении четырех ближневосточных стран - Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна - разорвать дипломатические отношения.

5 июня власти Йемена, Ливии и Мальдив вслед за Бахрейном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром.

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