Прага официально отказалась придерживаться европейских квот по беженцам

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, чешское правительство решило до сентября 2017 года больше не принимать беженцев. Отметим, в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов были установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию.

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В Министерстве внутренних дел Чехии объяснили отказ от участия в программе по перераспределению мигрантов тем, что "система распределения беженцев не работает" и "ситуация с безопасностью изменилась" после последних терактов в Европе.

Напомним, согласно квотам, Чехия должна была принять 2691 просителя убежища в ЕС из 120 000. В сентябре 2015 года вместе с Венгрией, Румынией и Словакией страна проголосовала против квот на беженцев, однако затем заявила о готовности выполнить эти требования. После этого чешская сторона приняла около 10 мигрантов, ранее прибывших в Италию и Грецию.