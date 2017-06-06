СМИ: Катар выплатил $1 млрд выкупа за похищенных членов королевской семьи

Катар выплатил до $1 млрд выкупа за похищенных в Ираке 26 членов королевской семьи и захваченных военных. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Financial Times.

По данным представителей катарского правительства и командиров военных групп, Катар передал выкуп, чтобы освободить 26 членов королевской семьи, которые отправились на соколиную охоту на юг Ирака и были захвачены там в плен террористами, и 50 человек, захваченных боевиками в Сирии.

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Выплаты предназначались для террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой", и представителям иранских сил безопасности.

По данным The Financial Times, около $700 млн было выплачено лицам из Ирана и региональным шиитским боевикам, которых они поддерживают. Также, от $200 млн до $300 млн были выплачены исламистским группам в Сирии, большинство из которых связаны с "Тахрир аль-Шам", группой, имеющей связи с "Аль-Каидой".

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

В Министерстве иностранных дел Катара заявили, что сожалеют о решении четырех ближневосточных стран - Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна - разорвать дипломатические отношения.

5 июня власти Йемена, Ливии и Мальдив вслед за Бахрейном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром.