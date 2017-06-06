Глава дипмиссии США в Китае подал в отставку из-за отказа передавать ноту о выходе из Парижского соглашения

Временный поверенный в делах США в Китае Дэвид Рэнк отказался передавать властям КНР ноту о выходе своей страны из Парижского соглашению по климату и подал в отставку.

Об этом со ссылкой на журналиста Джона Помфреда передает DW.

Отмечается, что после этого Вашингтон попросил его покинуть свой пост немедленно.

Информацию об увольнении дипломата с 27-летним стажем подтвердили также в Госдепе США, однако официально о его отставке пока не сообщалось.

В Китае Рэнк должен был выполнять дипломатические обязанности до прибытия на место нового посла США, бывшего губернатора штата Айова Терри Брэнстеда, кандидатура которого была утверждена в мае.

Напомним, Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, было принято в декабре 2015 года в Париже. 195 стран-участниц данного соглашения обязались сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на два градуса Цельсия. В идеале рост температуры в среднем не должен превышать полтора градуса. В то же время каждая из стран должна самостоятельно определять свою политику по сокращению выбросов углекислого газа.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно пройти ратификацию в 55 странах, вместе вырабатывающих минимум 55% мирового объема парниковых газов. США планировали ратифицировать соглашение уже в 2016 году. Ожидается, что отказ США существенно замедлит процесс вступления Парижского соглашения в силу.