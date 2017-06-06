Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 150 человек

Количество погибших в результате теракта 31 мая в дипломатическом квартале Кабула возросло до 150 человек.
Об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани, сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.
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"Более 150 невинных афганских сыновей и дочерей были убиты и более 300 получили ранения. Их доставляли в больницы с ожогами и оторванными конечностями", - сказал Гани.
Напомним, утром 31 мая террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле в дипломатическом квартале неподалеку от посольства Германии в столице Афганистана в Кабуле. Первоначально СМИ сообщали о 90 погибших.