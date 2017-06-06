Россия решила сократить финансирование Совета Европы

Россия решила не платить в 2017 году свой третий взнос (около 11 млн евро) в Совет Европы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

"Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года не перечисляется, и все, - это почти 11 млн евро", - заявил он.

Взнос в Совет Европы представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека Каждая страна должна перечислять свой вклад тремя траншами в течение года равными частями. Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы.

Володин также прокомментировал ситуацию, связанную с импичментом Бюро ПАСЕ спикеру ассамблеи Педро Аграмунту после его совместной с российскими депутатами поездки в Сирию. По мнению спикера Госдумы, отстранение Аграмунта инициировали его оппоненты, которые являются "сторонниками недемократических процедур".

"Этого и следовало ожидать: они просто нашли повод. Им надо было его (Аграмунта) поблагодарить за то, что он, рискуя жизнью, слетал в Сирию, где идут боевые действия, и своими глазами увидел происходящее, послушать его, чтобы он рассказал, что происходит", - отметил Володин.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за оккупации Крыма и агрессии в Донбассе. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ.