Британские имамы отказались читать молитвы за упокой террористов

Более 130 британских имамов отказались провести заупокойные молитвы по террористам, напавшим на людей в центре Лондона.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.
Это достаточно необычное решение со стороны религиозных наставников.
"Мы не будем совершать традиционные заупокойные молитвы по преступникам и призываем наших собратьев и религиозных лидеров отказать им в такой чести. Их неоправданные действия полностью расходятся с возвышенным учением ислама", - говорится в заявлении имамов.
Они заявили, что испытывают "шок и омерзение в отношении хладнокровных убийц".
Напомним, в связи с терактами в Лондоне задержаны 12 человек.