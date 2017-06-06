Трамп попросил Тиллерсона улучшить отношения с РФ

Президент США Дональд Трамп просил госсекретаря США Рекса Тиллерсона восстановить отношения между США и Россией и не допустить политической нестабильности в связи с расследованием возможных связей представителей избирательного штаба Трампа и РФ.

Об этом Тиллерсон заявил во время своего визита в Новую Зеландию, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Госсекретарь заявил, что отношения с Россией ухудшились как никогда, и Трамп попросил его попробовать стабилизировать отношения и восстановить доверие.

Тиллерсон также сказал, что не может комментировать подробности расследования дела о связи с РФ. Однако, по его словам, Трамп просил его, чтобы шум вокруг дела не препятствовал работе по налаживанию отношений.

Напомним, американское издание The Intercept опубликовало данные из секретного доклада Агентства национальной безопасности, которое свидетельствует о масштабах вмешательства России в выборы в США.

По данным АНБ, российская военная разведка осуществила кибератаки по меньшей мере на одного поставщика программного обеспечения для голосования в США, а также разослала более 100 фишинговых писем в американские избирательные комиссии за несколько дней до президентских выборов.