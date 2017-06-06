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Главная » Мир » Тремя главными угрозами миру являются Россия, Иран и терроризм, - вице-президент США

Тремя главными угрозами миру являются Россия, Иран и терроризм, - вице-президент США

Тремя главными угрозами миру являются Россия, Иран и терроризм, - вице-президент США
Майк Пенс / Фото: NGNews.org

Вашингтон готов полностью придерживаться союзнического принципа "нападение на одного — это атака на всех нас"

06.06.17 48
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Вице-президент США Майк Пенс, выступая на заседании Североатлантического совета, заявил, что для мира главными угрозами являются Россия, Иран и терроризм.

Прямая трансляция мероприятия прошла на YouTube-канале Atlantic Council.

"От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте — кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад", — сказал Пенс.

По его словам, Вашингтон готов полностью выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и и придерживаться принципа, что нападение на одного — это атака на всех нас.

"С появлением противников, новых и старых, наш альянс должен продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно противостоянию угрозе терроризма", — подчеркнул вице-президент США.

Напомним, американские спецслужбы подготовили подробный доклад о вмешательстве РФ в выборы в США.

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