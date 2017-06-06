Вашингтон давно знал, что Катар поддерживает террористов, - WikiLeaks

США знали, что Катар оказывал финансовую поддержку террористам "Исламского государства".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на WikiLeaks.



"Пока продолжается военная операция, мы должны использовать все наши дипломатические и более традиционные разведывательные возможности, чтобы оказать давление на правительство Катара, которое оказывает подпольную финансовую и техническую поддержку ИГ и другим радикальным группировкам в регионе", — сказано в сообщении WikiLeaks, который ссылается на письма экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Отметим, 5 июня Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мальдивская Республика и Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за его поддержки находящихся в Йемене радикальных группировок.

Напомним, в министерстве иностранных дел Катара заявили, что сожалеют о решении ближневосточных стран разорвать дипломатические отношения.