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Главная » Мир » Пять стран закрыли воздушное пространство для Qatar Airways
Пять стран закрыли воздушное пространство для Qatar Airways
Фото: Bangalore Aviation

Пять стран закрыли воздушное пространство для Qatar Airways

Саудовская Аравия закрыла еще и сухопутную границу с Катаром

06.06.17 150
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Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли воздушное пространство для самолетов Qatar Airways на фоне обострения дипломатического кризиса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Кроме того, Саудовская Аравия отозвала лицензию национального катарского авиаперевозчика Qatar Airways.

Эр-Рияд также закрыл сухопутную границу с Катаром, через которую проходила большая часть товаров, в том числе продовольствия.

Данные ресурса FlightRadar24, отслеживающего маршруты движения самолетов, свидетельствуют, что самолеты Qatar Airways обходят воздушное пространство Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта. В Европу самолеты направляются через воздушное пространство Турции и Ирана.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

В Министерстве иностранных дел Катара заявили, что сожалеют о решении четырех ближневосточных стран - Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна - разорвать дипломатические отношения.

5 июня власти Йемена, Ливии и Мальдив вслед за Бахрейном, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром.

 

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