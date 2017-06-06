Социологи прогнозируют победу партии Макрона на выборах во Франции

В случае удачи политическая сила президента может получить 415 из 577 мест в парламенте

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" должна победить на выборах в национальное собрание Франции (нижняя палата парламента - Национальной ассамблеи). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на социологическое исследование Ipsos Sopra-Steria poll, передает УНИАН.

По данным социологов, партия Макрона в первом туре выборов, который состоится 11 июня, должна набрать 29,5% голосов. На второе место должна занять партия "Республиканцы" и ее правоцентристские союзники, которые получат 23% голосов избирателей.

Ожидается, что ультраправый "Национальный фронт" получит 17% голосов избирателей, ультралевая "Непокоренная Франция" - 12,5%, Социалистическая партия - 8,5%.

Если сравнивать с опросами, проведенными на прошлой неделе, поддержка партии Макрона несколько уменьшилась. Тогда опросы давали его партии 31% голосов. Такой спад может быть связан с началом расследования прошлых финансовых операций, к которым имеет отношение бывший глава избирательного штаба Макрона Ришар Ферран, который стал министром регионального развития.

Исследование прогнозирует, что после второго тура выборов партия Макрона должна получить 385-415 из 577 мест в парламенте. Это поможет Макрону получить потенциально самое широкое большинство в парламенте с момента убедительной победы президента Шарля де Голля в 1968 году.

Партия "Республиканцы" должна получить 105-125, социалисты - 25-25 мест, "Непокоренная Франция" - 12-22 места, а "Национальный фронт" - 5-15 мест.

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Исследование было проведено 2-4 июня. Опрошено 2 тыс. 103 респондента.