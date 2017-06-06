Британская полиция назвала имя третьего лондонского террориста

Им оказался гражданин Италии и выходец из Марокко Юссеф Загба

Третьим участником атаки на Лондонском мосту 3 июня был гражданин Италии и выходец из Марокко Юссеф Загба. Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на британскую полицию.

Ранее он не привлекал внимания британских спецслужб.

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Мать Загбы проживает на севере Италии, а сам он родился в марокканском городе Фес в 1995 году.

В 2016 году Загба был задержан в аэропорту Болоньи при попытке улететь в Сирию.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы. Полиция на месте ликвидировала трех нападавших.