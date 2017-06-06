США думают о выходе из Совета ООН по правам человека

США рассматривают вопрос своей дальнейшей роли в Совете ООН по правам человека, в том числе из-за его якобы предвзятого отношения к Израилю. Об этом сказала посол США в ООН Ники Хейли, передает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

По словам Хейли, США тщательно взвешивают вопрос своего участия в организации.

"Соединенные Штаты внимательно изучают наше участие в Совете. Мы видим некоторые области для значительного укрепления. Быть ​​членом этого совета является привилегией, и ни одна страна, которая является нарушителем прав человека, не должна получать места за столом", – сказала Хейли.

Она отметила, что трудно принять тот факт, что Совбез ООН в марте принял пять предвзятых резолюций против Израиля, который является союзником США, и ни одной по ситуации в Венесуэле.

Хейли также сказала, что Совбез ООН недостаточно критикует Иран, страну с ужасающей ситуацией в сфере прав человека.