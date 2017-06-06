В ЕС намерены создать общий оборонный фонд в более чем 1 млрд евро

Деньги вложат в исследования в области новых военных технологий

Европейская комиссия разрабатывает законопроект, подразумевающий создание общего оборонного фонда Европейского союза. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на имеющийся в наличии у редакции документ, передает РБК-Украина.

"ЕС разрабатывает оборонный фонд в размере более 1 млрд евро, в надежде углубить сотрудничество в блоке после Brexit", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в планах фонда – объединить исследования в области новых военных технологий, таких как беспилотные летательные аппараты, самолеты, заправляемые в воздухе, и системы киберзащиты.

ЕС намерен создать оборонный фонд объемом около 1 млрд евро к 2021 году, из которых 250 млн евро будут предназначены для развития исследований в оборонной сфере.

По информации источника в Еврокомиссии, фонд вероятно станет частью общего бюджета ЕС, который составил 155 млрд евро в 2016 году.