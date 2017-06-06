На полицейского в центре Парижа напал алжирец по происхождению

Мужчина, напавший с молотком на офицера полиции в центре Парижа возле собора Нотр-Дам, является алжирцем по происхождению. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

По данным издания, нападающий имеет алжирское происхождение и проживает на севере Франции - в департаменте Валь-д'Уаз.

Напомним, 6 июня у собора Нотр-Дам человек с молотком напал на офицера полиции. Полицейский выстрелил в нападавшего в ответ, он ранен.

По данным Министерства внутренних дел, кроме молотка, которым он угрожал полицейскому, у мужчины были два ножа.

Расследованием дела о нападении занялся антитеррористический отдел прокуратуры.