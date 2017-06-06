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Главная » Мир » Человек, напавший на полицейского в Париже, назвался солдатом ИГИЛ, – СМИ

Человек, напавший на полицейского в Париже, назвался солдатом ИГИЛ, – СМИ

Человек, напавший на полицейского в Париже, назвался солдатом ИГИЛ, – СМИ
Место нападения в Париже / Фото: Twitter

Набросившись на правоохранителя, он кричал: "Это за Сирию!"

06.06.17 21
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Человек, совершивший 6 июня нападение на полицейского у собора Нотр-Дам в Париже, назвал себя солдатом "Исламского государства". Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на близкий к расследованию источник, передает Европейская правда.

"Нападавший из-под собора Нотр-Дам "назвал себя солдатом халифата" террористической группировки "Исламское государство", – говорится в сообщении издания.

Ранее глава МВД Франции на брифинге сообщил, что набросившись на полицейского, человек кричал: "Это за Сирию!".

Напомним, 6 июня возле собора Нотр-Дам человек с молотком напал на офицера полиции. Полицейский выстрелил в нападавшего в ответ, ранив его. Расследованием дела о нападении занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

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