Человек, напавший на полицейского в Париже, назвался солдатом ИГИЛ, – СМИ

Набросившись на правоохранителя, он кричал: "Это за Сирию!"

Человек, совершивший 6 июня нападение на полицейского у собора Нотр-Дам в Париже, назвал себя солдатом "Исламского государства". Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на близкий к расследованию источник, передает Европейская правда.

"Нападавший из-под собора Нотр-Дам "назвал себя солдатом халифата" террористической группировки "Исламское государство", – говорится в сообщении издания.

Ранее глава МВД Франции на брифинге сообщил, что набросившись на полицейского, человек кричал: "Это за Сирию!".

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Напомним, 6 июня возле собора Нотр-Дам человек с молотком напал на офицера полиции. Полицейский выстрелил в нападавшего в ответ, ранив его. Расследованием дела о нападении занялся антитеррористический отдел прокуратуры.