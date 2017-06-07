В США произошла стрельба: есть жертвы

В городе Санди (штат Юта, США) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще двое получили ранения.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал KSL.
Стрельба произошла неподалеку от школы. Для безопасности школу закрыли и только после инцидента детей разрешили забрать.
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В результате происшествия погибли три человека, в том числе человек, открывший огонь. Ранения получили еще двое. Среди погибших и пострадавших есть подростки.
В данный момент инцидент исчерпан и угрозы нет, заявил представитель полиции города Джейсон Нильсон.
Напомним, в Мельбурне произошла перестрелка, есть погибшие.