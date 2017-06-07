Очередная страна разорвала отношения с Катаром

В Мавритании объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Причиной разрыва дипломатических отношений власти Мавритании назвали поддержку Катаром террористических организаций и пропаганду экстремистской идеологии.
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"Исламская Республика Мавритания подтвердила свою твердую приверженность защите интересов арабских стран, твердому принципу уважения суверенитета и невмешательства в дела других стран, а также стремление к укреплению безопасности и стабильности во всем мире. Власти Исламской Республики Мавритания отслеживают все угрозы, которые могут поставить под угрозу безопасность и стабильность в арабском мире", - говорится в сообщении.
Отметим, накануне в МИД Катара заявили, что готовы начать переговоры с целью преодоления кризиса, вызванного разрывом дипломатических отношений со стороны ряда государств.
Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром.