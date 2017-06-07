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Главная » Мир » Трампа официально начали прощупывать на предмет импичмента

Трампа официально начали прощупывать на предмет импичмента

Трампа официально начали прощупывать на предмет импичмента
Дональд Трамп / Фото: Wikipedia

Причина - увольнение главы ФБР Джеймса Коми

07.06.17 143
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Демократ из штата Техас и член палаты представителей Конгресса США Эл Грин заявил, что вскоре начнет официальную попытку запустить процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на The Hill.

Грин готовит обвинительное заключение, которое является первым официальным шагом, чтобы начать процедуру импичмента.

По словам демократа, причина импичмента - увольнение главы ФБР Джеймса Коми, который расследовал связи штаба Трампа с российским вмешательством в выборы.

"Это - помеха осуществлению правосудия", - заявил конгрессмен.

Эл Грин стал первым представителем Конгресса, который официально потребовал импичмента президента США. При этом издание отмечает, что существует малая вероятность того, что инициатива Эл Грина будет поддержана.

Напомним, миллиардер Блумберг собирает "антитрамповскую" коалицию.

 

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