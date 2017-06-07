В Госдепе объяснили смысл поручения Трампа наладить отношения с Россией

Противостояние с Кремлем в вопросах, по которым нет согласия, продолжится

Вашингтон будет восстанавливать отношения с Москвой.

Но продолжит противостояние с Кремлем в вопросах, по которым нет согласия.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на представителя Госдепа США Хизер Нойерт.

"В тех случаях, в которых между нами с Россией нет согласия, мы будем отстаивать своих интересы и ценности, равно как и интересы и ценности наших партнеров", - сказала она на брифинге.

По ее словам, президент Дональд Трамп поручил госсекретарю США Рексу Тиллерсону определить те сферы, в которых у сторон есть общие интересы и придать новый импульс сотрудничеству между двумя странами.

"Предстоит провести большую работу", - резюмировала она.

Напомним, ранее Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его восстановить отношения с Россией в тех областях, где это возможно.