У мавзолея Хомейни в Иране произошла стрельба

В Иране произошла перестрелка в мавзолее Имама Хомейни, который находится к югу от иранской столицы Тегерана.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Tasnim, вооруженный человек открыл стрельбу по людям. Его личность, как и причины инцидента, пока не установлены.
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По предварительным данным ранения получили несколько человек.
Отметим, ранее перестрелка произошла в здании парламента Тегерана.
Напомним, Мавзолей Хомейни - мемориальный комплекс, посвященный лидеру исламской революции и первому высшему руководителю Ирана аятолла Хомейни.