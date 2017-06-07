Очередной американский чиновник высшего ранга может уйти в отставку

Генпрокурор США, глава министерства юстиции Джефф Сешнс может уйти в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал АВС News.
Источники заявили, что отношения между Трампом и Сешнсом стали настолько напряженными, что генпрокурор недавно преположил, что может уйти в отставку.
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Напряженность связана с решением генпрокурора США устраниться от расследования "связей Трампа с Россией". Трамп недоволен решением Сешнса.
Министерство юстиции США отказалось от комментариев.
Напомним, Трамп попросил Тиллерсона улучшить отношения с РФ.