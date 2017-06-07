В Иране напали на парламент

В результате вооруженного нападения на парламент Ирана в Тегеране погиб один из охранников, и по меньшей мере восемь человек получили ранения.

Кроме того, в результате одновременного нападения в мавзолее Хомейни были ранены 5 человек.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на местные СМИ.

"Один боевик открыл огонь и ранил трех мирных жителей", - говорится в сообщении иранского агентства Mehr.

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Общее число раненых в результате инцидента еще уточняется. Сообщается, что нападавших было четверо, они открыли огонь у входа в иранский парламент. Нападение произошло около 10:15 по местному времени.

По данным агентства Tasnim, ранения получили четыре охранника и два посетителя парламента.

После нападения входы и выходы в залах парламента были закрыты для журналистов и депутатов. Сообщается, что три вооруженных человека побежали на север от здания парламента, где находится офис депутатов, и в настоящее время пребывают там.

Сообщается, что один из четырех нападавших задержан.

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Кроме того, по информации агентства, пять человек были ранены во время нападения на мавзолей имама Хомейни к югу от Тегерана. Также один из нападавших подорвал на себе пояс шахида. Стрельба в парламенте и нападение на мавзолей начались одновременно.

В то же время иранское государственное агентство IRNA отмечает, что нападение произошло во время парламентской сессии. Несмотря на это, встреча депутатов не была прекращена, она продолжается до сих пор, на ней, в частности, находятся члены комитета по вопросам нацбезопасности. Вход для СМИ в здание парламента закрыт.