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Главная » Мир » В Арабских Эмиратах за симпатии к Катару могут посадить на 15 лет
В Арабских Эмиратах за симпатии к Катару могут посадить на 15 лет
Фото из открытых источников

В Арабских Эмиратах за симпатии к Катару могут посадить на 15 лет

Наказывать будут и штрафом - не менее $136 тыс

07.06.17 135
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Объединенные Арабские Эмираты запретили выражать приверженность Катару под угрозой лишения свободы сроком до 15 лет. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Al Jazeera.

"Будут приняты жесткие и непреклонные меры по отношению к тем, кто выражает симпатию или любую форму благосклонности относительно Катара, или против тех, кто отрицает позицию Объединенных Арабских Эмиратов, то ли с помощью социальных медиа, или любых письменных, визуальных или устных форм", - заявил генеральный прокурор страны Хамад Саиф аль-Шамси.

Нарушители могут быть наказаны тюремным заключением до 15 лет и штрафом в размере не менее $136 тыс.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий и Мавритания.

В Министерстве иностранных дел Катара заявили, что сожалеют о решении четырех ближневосточных стран - Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна - разорвать дипломатические отношения.

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