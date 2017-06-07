В парламенте Ирана смертник взорвал бомбу

Один из террористов, которые сегодня совершили нападение на парламент Ирана, некоторое время скрывался внутри здания, после чего подорвал себя. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Press TV.

Также сообщается, что иранским спецназовцам удалось ликвидировать одного нападавшего. Всего в нападении участвовали четыре человека, один из них ранее был задержан.

СМИ также сообщают, что внутри здания есть заложники.

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Иранское агентство Tasnim передает, что в результате стрельбы в парламенте Ирана погибли семь человек, еще четыре оказались в заложниках вооруженных террористов. Однако агентство подчеркивает, что эта информация не подтверждена.

Напомним, сегодня утром террористы одновременно напали на здание иранского парламента и открыли стрельбу в мавзолее имама Хомейни к югу от Тегерана