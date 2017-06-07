СМИ: В Иране задержали третью группу террористов

В Иране была арестована группа террористов, которые готовили еще одно нападение. Две другие группы совершили теракты в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни в пригороде Тегерана. Об этом сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на разведку, передает Медуза.

"Участники третьей группы были задержаны до того, как успели совершить нападение", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня утром террористы одновременно напали на здание иранского парламента и открыли стрельбу в мавзолее имама Хомейни к югу от Тегерана. В результате нападения в парламенте Ирана погибли семь человек.