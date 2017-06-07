Глава МИД Германии заговорил об опасности "трампизации" отношений в арабском мире

Федеральное правительство Германии обеспокоено развитием ситуации вокруг Катара и предостерегает от опасной "трампизации" отношений в регионе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, сообщает Укринформ.
"Мы удивлены страстности, с которой разразился конфликт между соседними странами на Аравийском полуострове", - заявил он.
Габриэль "очень обеспокоен" резким обострением ситуации, грозящей изоляцией Катара, и возможными последствиями для всего региона.
"Такая трампизация отношений друг с другом особенно опасна в и без того неспокойном регионе", - заявил Габриэль.
По его мнению, недавние масштабные оружейные сделки президента США с монархиями Персидского залива увеличивает риск новой гонки вооружений.
"Это совершенно неправильная политика, и совершенно точно не политика Германии", - подчеркнул глава МИД.
Габриэль напомнил, что Ближний Восток является "политической и военной пороховой бочкой". Религиозные, этнические, политические и идеологические конфликты в настоящее время также раскалывают монархии залива.
Он выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся путем переговоров разрядить конфликты.
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"Ближний Восток сталкивается с огромными проблемами: борьба с ИГИЛ, война в Сирии, непредсказуемые последствия изменения климата, демографические тенденции – лишь некоторые из них. Углубляющийся спор между соседями - последнее, что нужно этому региону", сказал Габриэль.
Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.
Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий и Мавритания.
В Министерстве иностранных дел Катара заявили, что сожалеют о решении четырех ближневосточных стран - Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна - разорвать дипломатические отношения.