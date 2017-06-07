Глава МИД Германии заговорил об опасности "трампизации" отношений в арабском мире

Обострение ситуации вокруг Катара угрожает стабильности и безопасности в регионе

Федеральное правительство Германии обеспокоено развитием ситуации вокруг Катара и предостерегает от опасной "трампизации" отношений в регионе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, сообщает Укринформ.

"Мы удивлены страстности, с которой разразился конфликт между соседними странами на Аравийском полуострове", - заявил он.

Габриэль "очень обеспокоен" резким обострением ситуации, грозящей изоляцией Катара, и возможными последствиями для всего региона.

"Такая трампизация отношений друг с другом особенно опасна в и без того неспокойном регионе", - заявил Габриэль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Арабских Эмиратах за симпатии к Катару могут посадить на 15 лет

По его мнению, недавние масштабные оружейные сделки президента США с монархиями Персидского залива увеличивает риск новой гонки вооружений.

"Это совершенно неправильная политика, и совершенно точно не политика Германии", - подчеркнул глава МИД.

Габриэль напомнил, что Ближний Восток является "политической и военной пороховой бочкой". Религиозные, этнические, политические и идеологические конфликты в настоящее время также раскалывают монархии залива.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время удастся путем переговоров разрядить конфликты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять стран закрыли воздушное пространство для Qatar Airways

"Ближний Восток сталкивается с огромными проблемами: борьба с ИГИЛ, война в Сирии, непредсказуемые последствия изменения климата, демографические тенденции – лишь некоторые из них. Углубляющийся спор между соседями - последнее, что нужно этому региону", ­ сказал Габриэль.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий и Мавритания.

В Министерстве иностранных дел Катара заявили, что сожалеют о решении четырех ближневосточных стран - Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна - разорвать дипломатические отношения.