Силы безопасности Ирана уничтожили всех напавших на парламент террористов

В результате двойного теракта в Тегеране погибли 12 человек

Силы безопасности Ирана ликвидировали четырех террористов, которые сегодня совершили вооруженное нападение на здание парламента в Тегеране. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на иранские СМИ.

В здании парламента не осталось вооруженных террористов. Информация о возможных заложниках не подтвердилась.

В результате двух терактов в парламенте Ирана в Тегеране и в мавзолее Хомейни погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.

По предварительным данным, два человека погибли во время нападения на мавзолей, остальные - в здании парламента. Также известно, что около 10 человек получили ранения во время стрельбы в мавзолее.

Напомним, сегодня утром террористы одновременно напали на здание иранского парламента и открыли стрельбу в мавзолее имама Хомейни к югу от Тегерана