Еврокомиссия одобрила создание Европейского оборонного фонда

В 2020 году его бюджет должен достичь 5,5 млрд евро

В среду, 7 июня, Еврокомиссия приняла решение о создании Европейского оборонного фонда с целью осуществления совместных военных закупок, научных исследований и укрепления совместного потенциала в сфере обороны. Об этом информирует Укринформ.

"Сегодня Еврокомиссия учредила Европейский оборонный фонд в помощь странам-членам эффективнее тратить деньги налогоплательщиков и избежать дублирования в финансировании проектов. Фонд будет координировать, дополнять и расширять национальные инвестиции в оборонные исследования, закупки оборудования и технологии в сфере обороны", - заявили в Еврокомиссии.

Фонд будет финансироваться из бюджета ЕС и включать финансовые взносы стран-членов.

Ожидается, что после 2020 года ежегодный бюджет фонда должен составить 5,5 млрд евро.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешних дел и политики безопасности Федерика Могерини подчеркнула, что новые оборонные инициативы не ставят целью заменить или дублировать НАТО, а направлены в дополнение деятельности организации в сфере обороны и безопасности.