ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападения на парламент и мавзолей в Иране

В результате двух терактов - в парламенте Ирана в Тегеране и в мавзолее Хомейни - погибли 12 человек, еще 39 получили ранения

Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападения на мавзолей Хомейни и парламент в Иране.

Об этом говорится в сообщении в Twitter организации TerrorMonitor, отслеживающей деятельность террористических групп по всему миру.

"Исламское государство" заявило об ответственности за нападения на парламент и мавзолей Хомейни в Тегеране", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром террористы одновременно напали на здание иранского парламента и открыли стрельбу в мавзолее имама Хомейни к югу от Тегерана.

В результате двух терактов - в парламенте Ирана в Тегеране и в мавзолее Хомейни - погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.

По предварительным данным, два человека погибли во время нападения на мавзолей, остальные - в здании парламента. Также известно, что около 10 человек получили ранения во время стрельбы в мавзолее.

Силы безопасности Ирана уничтожили всех напавших на парламент террористов.