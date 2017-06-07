ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападения на парламент и мавзолей в Иране

Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападения на мавзолей Хомейни и парламент в Иране.
Об этом говорится в сообщении в Twitter организации TerrorMonitor, отслеживающей деятельность террористических групп по всему миру.
#IRAN#IslamicState Claims Responsibility For Attacks On Parliament & Khomeini Mausoleum In #Tehran. #TerrorMonitor pic.twitter.com/8JABhVe8DQ— Terrormonitor.org (@Terror_Monitor) 7 июня 2017 г.
"Исламское государство" заявило об ответственности за нападения на парламент и мавзолей Хомейни в Тегеране", – говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня утром террористы одновременно напали на здание иранского парламента и открыли стрельбу в мавзолее имама Хомейни к югу от Тегерана.
В результате двух терактов - в парламенте Ирана в Тегеране и в мавзолее Хомейни - погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.
По предварительным данным, два человека погибли во время нападения на мавзолей, остальные - в здании парламента. Также известно, что около 10 человек получили ранения во время стрельбы в мавзолее.
Силы безопасности Ирана уничтожили всех напавших на парламент террористов.