В Мьянме пропал военный самолет со 116 людьми на борту

Между южным городом Миик и Янгон пропал военный самолет Мьянмы, в котором находилось 116 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France-Presse.

Связь с самолетом была внезапно потеряна примерно в 13:35 (07:05 по Гринвичу), когда он достиг около 20 миль к западу от города Давэйа. На поиски были по тревоге подняты корабли и самолеты.

На борту самолета находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Основную часть пассажиров составляли члены семей военнослужащих, базирующихся в прибрежной зоне.

На данный момент судьба самолета и его пассажиров неизвестна.

Напомним, в марте пассажирский самолет разбился в аэропорту Вау в Южном Судане. В авиакатастрофы погибли 44 человека.