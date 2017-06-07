В Мьянме пропал военный самолет со 116 людьми на борту

Между южным городом Миик и Янгон пропал военный самолет Мьянмы, в котором находилось 116 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France-Presse.
Связь с самолетом была внезапно потеряна примерно в 13:35 (07:05 по Гринвичу), когда он достиг около 20 миль к западу от города Давэйа. На поиски были по тревоге подняты корабли и самолеты.
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На борту самолета находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Основную часть пассажиров составляли члены семей военнослужащих, базирующихся в прибрежной зоне.
На данный момент судьба самолета и его пассажиров неизвестна.
Напомним, в марте пассажирский самолет разбился в аэропорту Вау в Южном Судане. В авиакатастрофы погибли 44 человека.