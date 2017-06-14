Беда с президентами. Как импичмент стал традиционным развлечением бразильцев

Года не прошло, как Бразилия отправила в отставку Дилму Русеф, и вот теперь пришёл черёд со скандалом уходить сменившему её Мишелу Темеру

Похоже, ко всемирно известным национальным традициям Бразилии, карнавалу и футболу, прибавится ещё одна: импичмент. Из четырёх президентов, избранных демократическим путём после отмены военного правления, двое вынуждены были уйти после запуска процедуры импичмента. Так в 1992 году пришлось поступить Фернанду Колору и в августе 2016 года Дилме Русеф. Страну по праву вице-президента возглавил Мишел Темер, но совсем ненадолго. Ещё не факт, что он тоже уйдёт в результате процедуры импичмента, есть и другие способы его отстранения от власти. Но убрать его, кажется, уже проще, чем оставить.

Голос на плёнке

Темер, конечно, говорит, что никуда уходить не намерен и что его коварно подставили. И как бы не совсем не прав. В марте миллиардер Жосли Батиста организовал встречу с президентом, которую тайком записал на аудио. На записи Темер обговаривает с Батистой, как купить молчание бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуардо Кунья. Тот отбывает 15-летнее заключение за коррупцию, отмывание денег и уклонение от налогов. По ходу встречи миллиардер, который сам находится под следствием за широкую практику подкупа при создании своей бизнес-империи по продаже мяса, хвастается, что у него есть ручные судьи и прокуроры. "Отлично, отлично", — реагирует президент. Есть все основания полагать, что эта вероломная запись позволит мясному магнату избежать уголовного наказания. А вот Мишелу Темеру будет сложно отвертеться.

Дело в том, что вдобавок и в подтверждение записей полиция зафиксировала на видео, как Родриго Лурес, конгрессмен из партии Темера "Бразильское демократическое движение" и ближайший соратник президента, принял от сотрудника компании Батисты портфель с полумиллионом реалов (около $150 тыс.).

В общем, когда 17 мая газета O Globo опубликовала все эти факты, бразильцы вышли на улицы. Тысячи людей приняли участие в демонстрациях протеста, а 24 мая дошло до активных стычек с полицией после того, как часть протестующих подожгла здание министерства сельского хозяйства. Темер отдал распоряжение ввести в столицу войска, но уже на следующий день отменил это решение, выдававшее скорее испуг президента, чем государственную необходимость.

Темер, уходи! Вице-президент пересидел свою напарницу у власти, но ненадолго

Дилме обидно

По всем параметрам прегрешения Мишела Темера куда серьёзнее, чем те, из-за которых пришлось расстаться с президентством его предшественнице. Ей вменили нарушение бюджетного законодательства во время избирательной кампании, что якобы создавало ей при баллотировании на второй срок преимущество перед конкурентами. Хотя реальной причиной возмущения бразильцев и многомиллионных демонстраций были масштабы коррупции, выявленной в результате беспрецедентной операции "Мойка". Прежде всего они были связаны с массовым подкупом политиков с использованием средств государственной нефтегазовой компании Petrobras, в руководстве которой Дилма Русеф работала до того, как возглавила страну. Общая сумма коррупционного оборота в рамках этого дела оценивается в $2 млрд. Но прямая причастность Русеф доказана не была.

При этом, однако, народное возмущение проделками Темера сейчас значительно меньше, чем когда стоял вопрос об отставке Русеф. Этот парадокс можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, никто особенно не удивился, поскольку Темер всегда считался прожжённым политическим дельцом со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. В ситуации, когда в стране более 200 человек обвинены в причастности к масштабной коррупции, включая двух бывших президентов, глав обеих палат парламента, почти сотню законодателей и около трети членов правительства, надежде на чистоту вчерашнего вице-президента, а ныне главы государства практически негде взяться. Во-вторых, бразильцы подустали за несколько лет непрерывных разоблачений. Исчез эффект новизны.

Кроме того, Мишел Темер взялся за экономику, и впервые за долгое время сократилась инфляция, а проведённые им законы о пенсиях, ужесточение трудового законодательства и запрет на увеличение государственных расходов дали надежду на выход экономики из жестокой рецессии. Поэтому правые силы, которые мобилизовали протесты против Дилмы Русеф, проводившей левую политику, против Темера людей не выводят.

С вещами на выход

Тем забавнее, что самый вероятный вариант, по которому оформят отставку Мишела Темера, будет, очевидно, связан с тем, что он шёл на выборах 2014 года в связке с Дилмой Русеф.

Всем уже очевидно, что антикоррупционное цунами сметёт старую прогнившую политическую надстройку, поэтому идёт активный поиск новых людей

Процедура импичмента весьма громоздка и длительна, ждать её исхода и подвешивать страну на долгий период в состоянии неопределённости неразумно. Тем более что следующие выборы президента уже в октябре 2018 года. Кроме того, в процедуре импичмента важную роль играет спикер нижней палаты, которая запускает процесс, а её сейчас возглавляет Родриго Майя, близкий друг Темера, и он не скрывает, что будет максимально мешать. Поэтому все ждут решения Высшего избирательного суда, который соберётся 6 июня и подумает, не распространяются ли и на вице-президента те выводы о нарушениях в ходе избирательной кампании, которые привели к отставке Русеф. Это самый простой путь отстранения Мишела Темера. В таком случае парламенту лишь останется в течение 30 дней выбрать человека, который будет исполнять президентские обязанности в оставшееся до октября 2018 года время. Интересно, что найти такого политика будет непросто: если идти по прямой линии замещения обязанностей президента, это должны быть сначала спикер нижней палаты парламента, а затем глава сената, но оба они, как уже говорилось, также находятся под следствием. Часть оппозиции требует выборов прямо сейчас, но это невозможно без изменения Конституции, на что понадобится абсолютное число голосов в парламенте, а это нереально.

Как бы ни развивались события в политической плоскости, в уголовной всё идёт своим чередом. Генеральный прокурор открыл расследование в отношении Мишела Темера, Родриго Луреса и ещё одного сенатора, пойманного на незаконных операциях с мясным миллиардером Батистой. Инкриминирующие записи сейчас проходят экспертизу.

Жалкая имитация

Теперь понятно, почему, глядя на скандалы, которые сотрясают Белый дом после прихода Дональда Трампа, бразильцы насмешливо говорят о gringos imitando — жалких попытках американцев изобразить сумасшедший дом, который творится вокруг президентства в Латинской Америке. И это говорят люди, чьи предки по основным позициям просто скопировали американскую Конституцию с её сильным президентством, а теперь пожинают плоды. Венесуэла, которая сейчас никак не может сковырнуть Николаса Мадуро, в 1993 году объя­вила импичмент Карлосу Андресу Пересу. В Перу были известные проблемы с Альберто Фухимори. Парагвай в 2012 году отстранил Фернандо Луго, а Эквадор в 1997 году признал Абдалу Букарама психически недееспособным. Кристина Киршнер уже давно не президент Аргентины, но её постоянно грозят привлечь к уголовной ответственности за старые дела.

Кстати, за старые дела могут привлечь и президента Лулу да Силву — предшественника Дилмы Русеф, он тоже ходит на допросы в ходе большого расследования вокруг Petrobras. Забавно, что при этом он остаётся самым популярным политиком Бразилии, и если бы выборы проходили сейчас, он бы одержал победу. Для сравнения: рейтинг Мишела Темера составляет около 4%.

Но всем уже очевидно, что антикоррупционное цунами сметёт старую прогнившую политическую надстройку, поэтому идёт активный поиск новых людей. Существует серьёзная опасность, что после периода политического хаоса людей опять потянет к сильной руке: сразу за леваком да Силвой в опросах идёт бывший десантник Жаир Болсонару, ультраправый политик, не скрывающий своего позитивного отношения к военному режиму, существовавшему в стране.

С другой стороны, опыт тотальной антикоррупционной зачистки не может пройти даром для правосознания большинства бразильцев. Никто не смог избежать пристального внимания правосудия, сколь бы богат и влиятелен он ни был. Никто не смог помешать работе прокуроров и судей или их подкупить. Ей-богу, Бразилии есть чем гордиться.