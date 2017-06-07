Трамп определился с кандидатурой на пост главы ФБР

Президент США Дональд Трамп решил назначить новым главой ФБР Кристофера Рея. Об этом он сообщил в Twitter.
"Я назначу новым директором ФБР Кристофера Рея, безупречного профессионала. Подробности скоро!", — написал Трамп.
Кристофер Рей закончил юридический факультет Йельского университета. После выпуска в 1992 году он работал помощником судьи в Апелляционном суде США четвертого округа. В 1993 году начал работать адвокатом в Атланте (штат Джорджия). В 2001 году стал заместителем генерального прокурора. В 2005 году президентом Джорджем Бушем был назначен помощником генпрокурора в уголовном суде. Рэй занимал эту позицию до 2005 года, затем вернулся к частной практике. Специализировался на внутренних корпоративных расследованиях
Напомним, президент США Дональд Трамп уволил предыдущего директора ФБР Джеймса Коми с формулировкой "за утрату доверия".