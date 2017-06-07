Между Данией, Швецией и Германией приостановлено паромное сообщение из-за угрозы теракта

Оператор паромов Scandlines сообщил об эвакуации пассажиров всех своих паромов и приостановке движения между Германией, Швецией и Данией. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Все операции с паромами были приостановлены, а паромы будут освобождены от людей, пока полиция не даст разрешения на заход в порт", - сообщили в компании.

Местная полиция утверждает, что Scandlines приняла такое решение после получения телефонного звонка с угрозами. Деталей в полиции не сообщили.

"Я могу подтвердить, что была телефонная угроза в адрес одного из наших паромов. Сейчас мы выполняем инструкции полиции, ничего более конкретного я сказать не могу", – цитирует издание Ekstra Bladet представителя паромного оператора Анетт Свендсен.

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В компании не стали комментировать, касалась ли угроза возможного взрыва на борту одного из паромов.