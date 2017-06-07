О разрыве дипотношений с Катаром объявило десятое государство

Коморские острова заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Послу Катара на Коморах необходимо покинуть страну.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Союза Коморских островов, передает РБК.

Союз Коморских островов находится в Восточной Африке и расположен в Индийском океане в северной части Мозамбикского пролива. Государство является федеративной президентской республикой.

Коморские острова стали десятой страной, которая разорвала дипломатические отношения с Катаром.

Ранее дипотношения со страной решили приостановить Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Маврикий и Мальдивская Республика. Эти государства обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе "Исламского государства".

Кроме того, Доха, по их мнению, предпринимает попытки вмешиваться во внутренние дела других государств.

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Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, Эр-Рияд закрыл границу с Катаром, через которую в страну поступают почти все продукты питания. Почти 90 процентов продуктов питания – это импорт. Местные газеты сообщили, что жители массово скупают рис, молоко и яйца. В социальных сетях появились фотографии опустошенных полок супермаркетов, газеты сообщали о панических закупках.