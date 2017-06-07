Иран обвинил США и Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране

Корпус стражей Исламской революции Ирана обвинил США и Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране, произошедшим утром 7 июня. Об этом говорится в заявлении Корпуса, который является военной ветвью исполнительной власти в Иране, обнародованном официальным агентством новостей Исламской республики Иран IRNA, передает Европейская правда.

"Эти террористические атаки произошли только через неделю после встречи между американским президентом и (саудовскими) трусливыми лидерами, которые поддерживают террористов. То, что "Исламское государство" взяло ответственность лишь доказывает их причастность к этим жестоким атакам ", – говорится в заявлении.

Корпус стражей Исламской революции заявил, что эти действия не останутся неотомщенными.

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Напомним, утром 7 июня четверо вооруженных мужчин открыли огонь у входа в здание парламента, после чего проникли в здание. Впоследствии один из них подорвал себя.

Второе нападение произошло в мавзолее Хомейни на юге Тегерана. Трое нападавших убили одного человека и ранили еще пятерых, после чего смертница устроила взрыв. Один из нападавших покончил жизнь самоубийством, другого удалось задержать.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В результате двух терактов в парламенте Ирана в Тегеране и в мавзолее Хомейни погибли 12 человек, еще 39 получили ранения.