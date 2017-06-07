В России хотят вернуть имперский гимн "Боже, царя храни"

В Госдуму уже внесен соответствующий законопроект

Группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о замене гимна России на "Боже, царя храни".

"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", - цитирую СМИ пояснительную записку к законопроекту.

Утверждение "Боже, царя храни" в качестве нового государственного гимна, считают авторы законопроекта, "позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды".

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"Боже, царя храни" был государственным гимном Российской империи с 1833 по 1917 годы. Музыку гимна написал Алексей Львов, слова - Василий Жуковский.

С 1944 года гимном был "Союз нерушимый республик свободных", музыка Александра Александрова, слова Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.

После распада СССР и до 2000 года российским гимном стала "Патриотическая песня" Михаила Глинки.

В 2000 году был возвращен гимн с музыкой Александрова, к которой Сергей Михалков написал новые слова.

