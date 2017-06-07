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Главная » Мир » "Исламское государство" лишилось 55 тысяч квадратных километров территории Ирака

"Исламское государство" лишилось 55 тысяч квадратных километров территории Ирака

"Исламское государство" лишилось 55 тысяч квадратных километров территории Ирака
Армия Ирака / Фото: habermeydan.com

Около 100 тысяч сотрудников сил безопасности Ирака прошли военную подготовку под наблюдением инструкторов США

07.06.17 267
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Силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции очистили от террористов ИГИЛ территорию площадью 55 тысяч квадратных километров. Об этом сообщил cпецпредставитель США в антитеррористической коалиции Бретт Макгарк, передает Анадолу.

По его словам, около 100 тысяч сотрудников сил безопасности Ирака прошли военную подготовку под наблюдением инструкторов США.

Макгарк отметил, что безопасность на трассе Иордания-Багдад вскоре будет обеспечиваться иракской стороной, и автодорога станет платной.

"Это обеспечит дополнительные доходы государственной казне", – сказал спецпредставитель.

Кроме того, Макгарк сообщил о запланированной встрече в Аммане с королем Иордании Абдаллой II.

Напомним, в апреле сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" потеряла большую часть территории, которую оно удерживало в Ираке с 2014 года.

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