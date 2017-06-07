"Исламское государство" лишилось 55 тысяч квадратных километров территории Ирака

Около 100 тысяч сотрудников сил безопасности Ирака прошли военную подготовку под наблюдением инструкторов США

Силы безопасности Ирака при поддержке международной коалиции очистили от террористов ИГИЛ территорию площадью 55 тысяч квадратных километров. Об этом сообщил cпецпредставитель США в антитеррористической коалиции Бретт Макгарк, передает Анадолу.

По его словам, около 100 тысяч сотрудников сил безопасности Ирака прошли военную подготовку под наблюдением инструкторов США.

Макгарк отметил, что безопасность на трассе Иордания-Багдад вскоре будет обеспечиваться иракской стороной, и автодорога станет платной.

"Это обеспечит дополнительные доходы государственной казне", – сказал спецпредставитель.

Кроме того, Макгарк сообщил о запланированной встрече в Аммане с королем Иордании Абдаллой II.

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Напомним, в апреле сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" потеряла большую часть территории, которую оно удерживало в Ираке с 2014 года.