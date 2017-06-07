Швеция намерена усилить антитеррористическое законодательство

Речь идет об увеличении проверок, широком обмене информацией между органами, усилении мер безопасности в общественных местах

Правительство Швеции заявило о договоренности с оппозицией по усилению антитеррористического законодательства. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В течение последних лет Швеция уже принимала меры для борьбы с экстремизмом, однако начиная с апреля этого года, когда грузовик наехал на пешеходов в Стокгольме, убив пятерых, антитеррористические мероприятия решили ужесточить.

Согласно планам правительства, новые меры будут включать увеличение проверок лиц, которые могут представлять угрозу, более широкий обмен информацией между различными органами, усиление мер безопасности в общественных местах.

"Самое важное то, что различные политические силы объединились против терроризма. Мы непременно сделаем все, чтобы усложнить жизнь террористам и увеличить безопасность нашей страны ", – сказал глава МВД Швеции Андерс Игеман.

После утверждения правительством нового антитеррористического законодательства оно потребует одобрения парламента.