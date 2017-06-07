Иракские курды запланировали проведение референдума о независимости

Курдский регион Ирака планирует провести референдум о независимости 25 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощника президента Иракского Курдистана Хемин Хаврами, передает Укринформ.
"Большие новости. Референдум о независимости Курдистана пройдет 25 сентября этого года", - написал он в Twitter.
Напомним, Иракский Курдистан является курдским государственным образованием в составе Ирака. По новой конституции Ирака, регион имеет статус широкой автономии (несколько напоминает положение члена конфедерации), де-факто – полунезависим.
Иракский Курдистан на данном этапе является единственной стабильной и относительно благополучной зоной в Ираке. США рассматривают его как свой плацдарм в регионе.