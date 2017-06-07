Hyperloop One определилась с маршрутами для скоростных поездов в Европе

Компания Hyperloop One объявила о планах построить в Европе девять маршрутов. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на сайт компании.
В ходе конкурса Global Challenge компания отобрала наиболее перспективные предложения. В дальнейшем они пройдут еще одну оценку экспертов Hyperloop One.
Предварительно одобренные маршруты:
- Корсика - Сардиния (451 км);
- Эстония - Финляндия (90 км);
- Германия (1 991 км);
- Польша (415 км);
- Испания - Марокко (629 км);
- Нидерланды (428 км);
- Великобритания "Север-юг" (666 км);
- Великобритания "Северная дуга" (545 км);
- Великобритания "Шотландия - Уэльс" (1 060 км).
О возможных сроках начала строительства пока не сообщается.
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Ранее сообщалось, что другая компания, также занимающаяся разработкой сверхскоростного сообщения – Hyperloop Transportation Technologies – приступила к строительству первой полномасштабной пассажирской капсулы для проекта транспортной системы Hyperloop.