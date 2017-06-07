Европа оказалась перед серьезными вызовами, и это не только Brexit, – Меркель

Европейский Союз стоит перед серьезными вызовами, которые отнюдь не ограничиваются выходом Британии из ЕС. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с болгарским коллегой Бойко Борисовым, передает Укринформ.

"ЕС стоит перед большими вызовами. Нужно не только вести переговоры с Великобританией о выходе, но и, конечно, двигать вперед развитие Европейского Союза, и делать это в сложном геостратегическом окружении", – сказала Меркель.

Она поблагодарила Болгарию, которая решительно защищает границу, что непросто, учитывая, что соседями страны являются государства Западных Балкан с одной стороны, Турция и регион Черного моря – с другой. Болгария не входит в Шенгенскую зону, но Берлин готов поддерживать ее в стремлении присоединиться к ней, а также к Еврозоне.

Немецко-болгарские отношения в целом Меркель оценила как "очень-очень хорошие и очень интенсивные".

Канцлер также отметила, что считает правильным дать странам Западных Балкан надежду на будущее их членство в ЕС. "Мы хотим тут очень четко заявить, что видим перед собой неизменной перспективу присоединения западно-балканских стран и работаем в этом направлении", – сказала Меркель.