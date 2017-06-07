Полиция Лондона произвела контролируемый взрыв рядом с новым зданием посольства США на юго-западе британской столицы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.
Взрыв произошел в 17:37 по местному времени на улице Понтон-роуд, после того, как в полицию поступило сообщение о двух автомобилях, оставленных без присмотра.
Полиция использовала робот для уничтожения бомбы для взрыва красного фургона, припаркованного рядом с новым посольством.
Подозрительные автомобили у посольства США
На месте происшествия находятся и работают взрывотехники, пожарные и медики.
В посольстве США сообщили, что на тот момент в новом здании дипломатического представительства сотрудников посольства не было.