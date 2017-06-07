Правоохранителям сообщили о двух автомобилях, оставленных без присмотра

Полиция Лондона произвела контролируемый взрыв рядом с новым зданием посольства США на юго-западе британской столицы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Взрыв произошел в 17:37 по местному времени на улице Понтон-роуд, после того, как в полицию поступило сообщение о двух автомобилях, оставленных без присмотра.

Полиция использовала робот для уничтожения бомбы для взрыва красного фургона, припаркованного рядом с новым посольством.

Подозрительные автомобили у посольства США

На месте происшествия находятся и работают взрывотехники, пожарные и медики.

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В посольстве США сообщили, что на тот момент в новом здании дипломатического представительства сотрудников посольства не было.