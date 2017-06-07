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Главная » Мир » В Мадриде пассажирам запретили сидеть в транспорте с широко разведенными ногами

В Мадриде пассажирам запретили сидеть в транспорте с широко разведенными ногами

В Мадриде пассажирам запретили сидеть в транспорте с широко разведенными ногами
Метро Мадрида / Фото: nakedmadrid.com

Ради уважения к личному пространству других людей

07.06.17 445
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Транспортные власти Мадрида объявили борьбу с привычкой некоторых мужчин сидеть в общественном транспорте, широко разведя ноги, и таким образом занимая больше пространства, чем они нуждаются. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

Муниципальная транспортная компания (EMT) объявила о размещении новых информационных знаков с призывом избавиться от неприятной привычки во всех поездах, метро и автобусах.

Рисунок с изображением красного человечка с широко разведенными ногами появится рядом со знаками, предупреждающими о запрете курения, приема пищи или разбрасывания мусора.

"Новый информационный знак указывает на запрет занимать сидячую позицию, которая беспокоит других людей, – объясняют в компании EMT. – Это напомнит пользователям транспорта о том, что нужно соблюдать гражданскую ответственность и уважать личное пространство каждого".

Мадрид следует примеру Нью-Йорка, который в 2014 году провел в метро аналогичную кампанию с призывом к мужчинам прекратить широко разводить ноги.

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