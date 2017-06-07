Экс-глава ФБР подтвердил, что Трамп требовал от него личной преданности

Опубликовано заявление бывшего директора ФБР Джеймса Коми для сенатского комитета, в котором он подтверждает, что президент Дональд Трамп требовал от него преданности лично себе. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Во вступительном слове, опубликованном комитетом сената по разведке накануне слушаний, Коми описывает ужин с Трампом 27 января, на котором, как ему показалось, президент пытался установить "нечто вроде патронажных отношений" с ФБР.

"Это очень обеспокоило меня, учитывая традиционно независимый статус ФБР в структуре исполнительной власти", – говорится в заявлении Коми.

Затем, по словам экс-директора ФБР, Трамп обратился к нему со словами: "Мне нужна преданность. Я жду преданности".

Напомним, 8 июня Джеймс Коми должен ответить на вопросы членов комитета по разведке сената США в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года и подозрений в причастности членов избирательного штаба Трампа к этой деятельности.

10 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР.