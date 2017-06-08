Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Маккейн хочет наказать новыми санкциями Путина за вмешательство в выборы президента США

Маккейн хочет наказать новыми санкциями Путина за вмешательство в выборы президента США

Маккейн хочет наказать новыми санкциями Путина за вмешательство в выборы президента США
Джон Маккейн / Фото: themoderatevoice.com

Сенатор подготовил поправку в действующее законодательство

08.06.17 109
000

Сенатор-республиканец США Джон Маккейн заявил, что подготовил поправку в законодательство, которая расширит санкции в отношении России из-за ее вмешательства в выборы американского президента. Об этом говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его странице в Facebook, передает Европейская правда.

"Соединенные Штаты должны послать сильный сигнал Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не будем терпеть нападения на нашу демократию. Не существует большей угрозы для наших свобод, чем нападение на нашу способность свободно выбирать наших собственных лидеров, без иностранного вмешательства", - говорится в заявлении Маккейна.

"И поэтому мы должны действовать сейчас, приняв мою поправку, которая введет жесткие санкции в отношении России и сделает так, чтобы Путин заплатил цену за свое наглое вмешательство в наши выборы", - заявил он.

Маккейн отметил, что прошло уже восемь месяцев с тех пор, как РФ вмешались в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним, 29 декабря 2016 еще президент США Барак Обама ввел санкции против России из-за хакерских атак и вмешательства Кремля в выборы президента США.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
На территории посольства США в Киеве произошел взрывЭкс-глава ФБР подтвердил, что Трамп требовал от него личной преданностиАмериканцы ударили по ИГИЛ с кораблей в Средиземноморье

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 191060
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 38764
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 1886
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1553
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 61464
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 3171
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 7833
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 15240
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1494
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 6980
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 7749 / 9208
  2. У Аллы Пугачевой случился сердечный приступ 2846 / 3100
  3. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 2499 / 2718
  4. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 2400 / 38764
  5. Князев: Дорожная полиция начнет работать в сентябре 2032 / 13718
  6. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 1922 / 61464
  7. Путин рассказал, как бы повел себя в душе с геем 1835 / 2051
  8. Порошенко одобрил увеличение минимального размера алиментов на ребенка 1752 / 1901
  9. В НБУ рассказали, сколько в Украине наличных вне банков и почему это проблема 1694 / 2021
  10. Пойми, если сможешь. В какие мифы о детях верят взрослые 1624 / 12741
  1. Пойми, если сможешь. В какие мифы о детях верят взрослые 30 / 12741
  2. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 30 / 2718
  3. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 26 / 9208
  4. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 18 / 38764
  5. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 13 / 2215
  6. Один и не дома. Как сбывшаяся мечта Дональда Трампа превращается в мучение 10 / 1604
  7. Традиционная школа учит молчать, обманывать и ненавидеть, — Алексей Греков 9 / 33030
  8. Восемь народных депутатов вообще не ходили на работу в мае 9 / 1442
  9. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 8 / 191060
  10. Пропагандисты Russia Today перекрутили отчет об украинском безвизе 7 / 1600
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.