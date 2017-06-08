Маккейн хочет наказать новыми санкциями Путина за вмешательство в выборы президента США

Сенатор-республиканец США Джон Маккейн заявил, что подготовил поправку в законодательство, которая расширит санкции в отношении России из-за ее вмешательства в выборы американского президента. Об этом говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его странице в Facebook, передает Европейская правда.

"Соединенные Штаты должны послать сильный сигнал Владимиру Путину и любому другому агрессору, что мы не будем терпеть нападения на нашу демократию. Не существует большей угрозы для наших свобод, чем нападение на нашу способность свободно выбирать наших собственных лидеров, без иностранного вмешательства", - говорится в заявлении Маккейна.

"И поэтому мы должны действовать сейчас, приняв мою поправку, которая введет жесткие санкции в отношении России и сделает так, чтобы Путин заплатил цену за свое наглое вмешательство в наши выборы", - заявил он.

Маккейн отметил, что прошло уже восемь месяцев с тех пор, как РФ вмешались в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним, 29 декабря 2016 еще президент США Барак Обама ввел санкции против России из-за хакерских атак и вмешательства Кремля в выборы президента США.