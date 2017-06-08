В Британии проходят внеочередные парламентские выборы

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени

В четверг, 8 июня, в Британии проходят внеочередные выборы в нижнюю палату парламента. Избирательные участки открыты с 7:00 по Лондону (9:00 по Киеву). Об этом сообщает Русская служба BBC.

"За последние три года это уже третье общенациональное голосование в Британии: предыдущие парламентские выборы состоялись в 2015 году, а летом 2016 года в стране прошел референдум о членстве Британии в ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, Британский парламент был официально распущен в полночь 3 мая в связи с досрочными выборами.

По словам премьер-министра Терезы Мэй, необходимость проведения досрочных парламентских выборов обусловлена тем, что парламент остается разделенным по вопросу выхода страны из Европейского союза.