Стоун решил снять фильм про Путина, чтобы предотвратить ухудшение отношений между РФ и США

Американский режиссер Оливер Стоун объяснил, почему он решил сделать фильм о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Об этом он рассказал в интервью журналу Startribune, передает УНИАН.

По словам Стоуна, кинокартина придумана, чтобы избежать накала страстей между Кремлем и США. Режиссер считает, что посмотрев фильм, американцы изменят свое отношение к РФ и Путину.

"Это критически важно для Соединенных Штатов – понять другую точку зрения. Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений", - сказал он.

Напомним, премьера документального фильма Оливера Стоуна, посвященного президенту Путину, запланирована на середину июня — фильм должны показать на телеканале Showtime.

Фильм Стоуна, с отрывками из которого ознакомились некоторые журналисты, уже вызвал критику в адрес режиссера со стороны ряда СМИ в США. Автора упрекают в пророссийской позиции и в симпатиях к российскому президенту.